Robert Lewandowski explica por qué el Barcelona le pidió que NO marcara como medida de ahorro en medio de la crisis financiera
A Lewandowski se le dijo que dejara de marcar en 2023 por el Barca
Barcelona hizo un cálculo financiero extraordinario durante las etapas finales de su campaña de La Liga 2022-23 que involucró al delantero estrella Lewandowski. Con el título de liga ya asegurado y la temporada acercándose a su conclusión, el club se enfrentó a la perspectiva de activar un pago considerable relacionado con el rendimiento vinculado al conteo de goles del delantero.
Lewandowski había alcanzado 23 goles en la liga, y una cláusula en su acuerdo de transferencia significaba que anotar dos más activaría un pago adicional de 2,5 millones de euros a su anterior club, el Bayern Munich. Dados los problemas financieros continuos de Barcelona en ese momento, las figuras principales del club estaban ansiosas por evitar cualquier costo adicional.
Informes aparecieron en noviembre sugiriendo que a Lewandowski se le había pedido informalmente que se abstuviera de marcar en los partidos finales de esa temporada. Aunque la solicitud sonaba implausible para un club construido sobre la excelencia deportiva, reflejaba la realidad de un equipo que operaba bajo intensas restricciones económicas, donde incluso sumas relativamente pequeñas se consideraban significativas.
Lewandowski confirma la extraña petición del Barcelona
Lewandowski más tarde confirmó la historia durante una entrevista con el periodista polaco Bogdan Rymanowski, reconociendo tanto la solicitud en sí como el contexto más amplio detrás de ella. Enfatizó que no deseaba criticar al club ni a las personas involucradas, pero admitió que la situación era inusual para un jugador cuya carrera entera ha estado definida por los goles.
"Hay cosas de las que no quiero hablar. Respeto mucho al Barcelona y a las personas que trabajan allí. Era consciente de la situación del club. Había muchas otras situaciones que necesitaban resolverse por el bien del club," explicó Lewandowski, enmarcando la solicitud como parte de un esfuerzo más amplio para estabilizar al club.
Luego abordó directamente la lógica financiera, confirmando que la motivación era puramente monetaria en lugar de táctica. "En resumen, era un bono, y se sabe que en ese momento Barcelona buscaba ahorrar cada euro. No era poca cosa, y para mí, tampoco cambió nada," dijo. Sin embargo, Lewandowski admitió que la solicitud dejó una impresión duradera en él como delantero. "No tengo problema con eso, pero se quedó en mi cabeza y me pregunté si debía marcar un gol o no."
La solicitud surgió de la grave situación financiera de Barcelona.
El episodio se ha vuelto emblemático de la prolongada crisis financiera del Barcelona. Aunque la situación del club ha mejorado de forma incremental en las últimas temporadas, siguen estando limitados por restricciones de gasto y aún están trabajando para un regreso completo a la regla financiera 1:1 de La Liga, lo que les permitiría gastar libremente en línea con los ingresos.
Que Lewandowski, uno de los delanteros más prolíficos de su generación, pudiera ser solicitado para moderar su producción destaca cuán ajustados estaban los márgenes en ese momento. La cifra de 2,5 millones de euros, modesta para los estándares del fútbol de élite, fue considerada lo suficientemente significativa como para influir en decisiones deportivas, ilustrando la profundidad de las preocupaciones de flujo de efectivo anteriores del Barcelona.
A pesar de la controversia, la contribución general de Lewandowski al Barcelona ha sido inmensa. A lo largo de tres temporadas y media, ha acumulado 109 goles en 165 apariciones en todas las competiciones, permaneciendo como una figura central incluso mientras el club navega la transición dentro y fuera del campo. Su profesionalismo al manejar la situación ha sido ampliamente destacado, particularmente dado su reputación por una competitividad implacable.
Barcelona supera sus problemas financieros mientras Lewa mira hacia el futuro
Mirando hacia adelante, el desafío de Barcelona es asegurarse de que tales escenarios permanezcan firmemente en el pasado. El liderazgo del club ha priorizado la estabilización de las finanzas, aumentar los ingresos del estadio y reorganizar la masa salarial para evitar compromisos que difuminen la línea entre la necesidad económica y la integridad deportiva.
Para Lewandowski, el incidente no ha alterado su compromiso ni su apetito por el éxito. Aunque preguntas continúan rodeando su rol a largo plazo y su futuro más allá de su contrato actual, su instinto goleador sigue siendo agudo y su deseo de competir al más alto nivel no ha disminuido.
Si Barcelona ha pasado completamente esa página queda por ver, pero el episodio perdurará como una de las notas más extrañas de su historia reciente.