Barcelona se fija en estrella de la Juventus como posible reemplazo de Robert Lewandowski en transferencia libre

Lewandowski, cuyo contrato se acerca a su vencimiento, ha reconocido que no se ha tomado una decisión clara sobre si su viaje en Cataluña continuará más allá de la temporada 2025-26 después de superar algunos problemas de lesiones este año.

Mientras hablaba con el periodista polaco Bogdan Rymanowski a principios de este mes, Lewandowski ofreció una evaluación sincera de su situación, revelando tanto reflexión como contención. Dijo: "Todavía tengo tiempo para tomar una decisión. En este momento, no sé dónde quiero jugar. No hay necesidad de pensarlo todavía. No sé qué dirección tomar, pero no tengo ninguna presión."

Lewandowski subrayó que las discusiones con la jerarquía del Barcelona siguen siendo distantes en lugar de tensas, y que las consideraciones financieras no son el factor determinante. "No estoy hablando con el entrenador sobre clubes interesados," añadió. "No se trata de reducir mi salario a la mitad. Mucho depende del plan del club y de lo que yo quiera."