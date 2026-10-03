España recupera su pulso: Rodri abre la puerta del regreso con un gol largamente esperado

Rodri marcó un gol con la camiseta de la selección española más de dos años después de su último tanto internacional, tras batir la portería de la República Checa durante el partido que enfrentó a ambas selecciones. De este modo, sumó un nuevo gol a su trayectoria con "La Roja" y confirmó su regreso al protagonismo después de un largo periodo de ausencia y lesión.

El gol de Rodri llegó en el minuto 35, cuando remató un balón dentro del área aprovechando el desconcierto de la defensa checa, para enviarla a la red y dar a España un tanto importante con el que amplió la ventaja de La Roja (2-0).

El anterior gol de Rodri con la selección se remonta a marzo de 2024, cuando marcó dos goles de penalti ante Brasil en el partido amistoso que terminó con empate a 3-3.

Aquel encuentro se disputó en circunstancias emotivas para el jugador, ya que lo jugó horas después del fallecimiento de su abuelo, y además portó el brazalete de capitán de España durante el partido.

Rodri suma 5 goles con la selección española, el primero de ellos en noviembre de 2020 durante la goleada sobre Alemania por 6-0, cuando Luis Enrique dirigía al combinado, antes de marcar sus cuatro goles siguientes bajo el mando de Luis de la Fuente.

Rodri también marcó un gol importante durante la Eurocopa 2024 ante Georgia en los octavos de final, cuando igualó el marcador para España, antes de que la selección sentenciara el partido con un resultado de 4-1 y continuara su camino hacia la conquista del título.

Rodri regresó a la selección tras una larga ausencia por lesión, antes de recuperar progresivamente su lugar y su papel de liderazgo dentro del equipo. Así, su gol ante la República Checa supone una nueva etapa en su regreso y le da a De la Fuente un impulso adicional antes del próximo enfrentamiento en Split.