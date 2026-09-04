España desafía a Marruecos: "¡¿Dónde se disputará la final de 2030 si no es aquí?!"

La carrera por albergar la final del Mundial 2030 entró en una nueva fase de tensión, después de que Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, reafirmara su apuesta por celebrar el partido decisivo en España, al asegurar que su país cuenta con los argumentos más sólidos para acoger el encuentro más importante del torneo, en medio de la competencia marroquí por organizarlo.

Louzán afirmó el viernes, durante su presencia en Ceuta, que España es "el mejor país de fútbol en la actualidad", basándose en el palmarés de sus selecciones y clubes, al tiempo que subrayó que la decisión final sobre el estadio de la final sigue siendo competencia de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, la FIFA.

El presidente de la Federación Española añadió que su país merece albergar la final teniendo en cuenta su historia futbolística y sus capacidades organizativas, antes de lanzar un mensaje claro sobre la competencia marroquí, preguntándose: "¿Dónde se va a celebrar si no es en España?".

La postura de Louzán llega en medio de la continua incertidumbre sobre el estadio que acogerá la final del Mundial 2030, ya que la FIFA no ha emitido hasta ahora una decisión oficial, mientras España y Marruecos compiten por lograr el honor de organizar el partido final.

España se aferra a los estadios Santiago Bernabéu y Spotify Camp Nou como dos opciones para albergar la final, mientras que el estadio Hassan II en Casablanca despunta como el principal candidato marroquí para el encuentro.

El Bernabéu se sometió a una enorme obra de renovación que reforzó sus capacidades organizativas y comerciales, mientras que el Camp Nou quedó habilitado para acoger partidos del torneo tras la finalización de sus trabajos de remodelación.

El bando español apoya su candidatura en que el país albergará el mayor número de partidos del torneo, además de su larga experiencia en la organización de grandes eventos deportivos, mientras que Marruecos confía en su proyecto deportivo y en la moderna infraestructura que está reforzando de cara al Mundial.

El Mundial 2030 se celebra con la organización conjunta de España, Portugal y Marruecos, pero la competencia por la final se ha convertido en un enfrentamiento aparte entre España y Marruecos, a la espera de la última palabra de la FIFA sobre el estadio que presenciará la coronación del campeón de la edición centenaria del Mundial.