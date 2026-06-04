España decepciona en su despedida y viaja al Mundial con mal sabor de boca

España empató 1-1 con Irak en La Coruña en su último amistoso antes del Mundial. Ferran Torres y Merchas Doski marcaron los goles.

La Roja, sin David Raya, Martín Zubimendi, Fabián Ruiz —que jugaron la final de la Champions— ni el aún recuperándose Lamine Yamal, controló el partido desde el inicio.

España dominó desde el inicio. Tras un disparo de Álex Baena que el portero Ahmed Basil desvió, Torres corrió desde el centro del campo y marcó el 1-0.

Pese a su dominio, España encajó el empate a los 30 minutos: Doski sorprendió a Joan García con un disparo desde la frontal.

España siguió dominando, pero ni Baena (cabeceó alto), ni Torres (palo), ni Jesús Rodríguez (por poco), ni Gonzalo García (por encima) marcaron.

Con el paso de los minutos España perdió profundidad y Irak se atrevió algo más, aunque sin crear ocasiones claras.

España debutará en el Mundial el 15 de junio ante Cabo Verde y luego se medirá a Arabia Saudí y Uruguay. Irak, por su parte, comparte grupo con Noruega, Francia y Senegal.