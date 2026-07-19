España, campeona del Mundial... «La Roja» pone un final trágico al «último baile de Messi»

España ganó su segundo Mundial al vencer 1-0 a Argentina en la prórroga, en una final disputada en el «MetLife Stadium» de Nueva Jersey. «La Roja» suma su segunda estrella 16 años después de Sudáfrica 2010.

El encuentro mostró un duelo táctico intenso que se decidió en la prórroga con un gol de Ferran Torres en el 106, privando a Lionel Messi de un tercer título mundial.

La primera parte fue igualada y el equipo argentino sufrió lesiones.

El encuentro comenzó con un duelo de posesiones, con ambos equipos alternando el control. La primera ocasión llegó en el minuto 5, cuando Lamine Yamal disparó dentro del área y Emiliano Martínez atrapó el balón.

España dominó con Rodri, pero la Albiceleste defendió con orden y apenas permitió ocasiones.

El mal estado del terreno complicó el juego ofensivo y provocó errores inusuales en el control y los pases. Argentina, además, cortó el ritmo con faltas cerca del área.

Al final del primer tiempo España dominó: Oyarzabal remató en el 39 y Martínez atrapó sin problemas; luego Cocorela chutó desde lejos y el balón rozó el poste en el 43.

Al descanso se llegó sin goles, aunque Argentina perdió por lesión a Lisandro Martínez, reemplazado por Nicolás Otamendi justo antes del descanso.

Dominio español y resistencia argentina

La selección española controló el balón y el centro del campo en la primera parte, pero sus delanteros apenas influyeron. Esto benefició a Argentina, que ralentizó el juego y buscó contraataques rápidos.

La defensa española, liderada por Unai Simón, fue impecable: el equipo de Lionel Scaloni no remató entre los tres palos en todo el periodo. Las estrellas Lamine Yamal y Lionel Messi permanecieron discretas, bien controladas por sus marcadores.

Oportunidades consecutivas de España

Tras el descanso, en el 46’, Baíña chutó desde fuera del área y Martínez atrapó el balón; acto seguido, España aprovechó sus transiciones rápidas y Oyarzabal y Cocorela vieron cómo un defensa argentino les impedía rematar en el área en el último momento.

La defensa española no sufrió demasiado y un disparo de Dani Olmo desde fuera del área, detenido por Martínez en el 63, fue lo más peligroso.

Los de De la Fuente generaron peligro, pero les faltó el remate final: en el 67, Ferran cabeceó un centro de Yamal directo a Martínez.

La lesión de Cristian Romero complicó aún más a Argentina, que acabó sin su pareja titular en el centro de la defensa. En el 76, Pedri disparó directo a Martínez; un minuto después, Pau Cubarsi obligó al portero a intervenir de nuevo.

Aymeric Laporte cabeceó a las manos de Martínez en el 81, y el meta argentino detuvo un contraataque de Nico Williams en el 90+2.

Expulsión de Fernández y prórroga

En el 90+3, Enzo Fernández fue expulsado por doble amarilla tras una entrada sobre Pau Cubarsi, y en el 90+6 Martínez detuvo un tiro libre de Yamal.

El partido se fue a la prórroga, donde España, con uno más, dominó. Pedri lanzó un pase profundo a Nico Williams y su cabezazo lo detuvo Martínez en el 93.

Poco después, el extremo del Athletic creyó abrir el marcador, pero el árbitro anuló el gol por falta de Merino sobre Otamendi en el 97. En el 103, Merino cabeceó un centro de Williams que rozó el poste izquierdo.

El gol histórico que sentenció el partido

Al inicio del segundo tiempo extra, España por fin marcó: Nico Williams cabeceó un centro de Pedro Porro desde el segundo palo y, tras el rebote, Ferran Torres disparó al ángulo para el 1-0 en el 106’.

Argentina respondió con peligro en los minutos finales, pero no concretó sus ocasiones y el marcador ya no se movió.