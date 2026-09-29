España aprovecha sus éxitos y persigue una década excepcional

El fútbol español avanza hacia un acuerdo económico de gran envergadura que podría redibujar los contornos de su alianza con la empresa Adidas, en medio de los llamativos resultados que han logrado sus selecciones nacionales durante los últimos años, y que han llevado a la Federación Española a exigir un contrato que refleje su creciente estatus en el panorama internacional.

Según el sitio "Foot Mercato" francés, la Federación Española de Fútbol ha iniciado negociaciones con Adidas para prolongar la alianza entre ambas partes hasta el año 2030, en un clima positivo y con un deseo compartido de continuar la cooperación que se extiende desde 1991.

Y según el diario español "As", la Federación Española considera que los éxitos consecutivos de sus distintas selecciones nacionales merecen un reconocimiento económico mayor, especialmente con la conversión de España en una de las potencias futbolísticas más destacadas que representan a la marca alemana.

El contrato actual estipula que la Federación Española reciba unos 20 millones de euros, además de primas ligadas al rendimiento, si bien la Federación busca un incremento importante en el valor del nuevo acuerdo.

La Federación Española espera alcanzar un nuevo acuerdo que comience a partir del año 2027 y que se extienda hasta 2030, en línea con el estatus que ha pasado a ocupar el fútbol español a nivel mundial.

Se prevé que los próximos días sean testigos de una intensificación de las negociaciones entre ambas partes, en un intento por cerrar los detalles económicos y comerciales del nuevo contrato, que podría convertirse en uno de los acuerdos de patrocinio de selecciones nacionales más destacados.











