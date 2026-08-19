«Eso, por supuesto, nadie lo quiere aquí en el Ajax»

Davy Klaassen habla con Ajax Life sobre la última hora en el Ajax. El centrocampista mira, entre otras cosas, al partido en casa contra el sc Heerenveen, cuando se dejó escapar una cómoda ventaja de 2-0 tras el descanso.

Klaassen no sabe si el bajón del domingo tiene necesariamente que ver con la forma física. "También hay otros factores que influyen. Hicimos una buena e intensa preparación. Por eso tampoco creo que la forma física sea un problema. En los momentos más difíciles del partido es importante que tomemos buenas decisiones, tanto con balón como sin él".

El veterano ya ha dejado atrás el empate contra el Heerenveen. Lo que cuenta ahora es el primer duelo con el FC Sion en el play-off de la Conference League. Klaassen sabe más o menos lo que le espera este jueves en Suiza.

"El cuerpo técnico nos prepara estos días para las fortalezas y debilidades específicas del FC Sion. Queremos lograr un buen resultado como siguiente paso hacia la fase principal. Vamos a por ello", afirma un combativo Klaassen, que sabe que el Ajax afronta una eliminatoria crucial en Europa.

"Naturalmente, nadie aquí quiere una temporada sin fútbol europeo", expresa Klaassen el sentimiento que se vive en la plantilla del Ajax. "Ni siquiera quiero pensar en eso. Así que todo el mundo es plenamente consciente de lo importante que es el partido del jueves. Por cierto, esa sensación ya la tenía también en las rondas anteriores".

Por último, Klaassen expresa su agradecimiento a los aficionados del Ajax, que este jueves volverán a llenar la grada visitante. "Una grada visitante llena nos da apoyo, estés donde estés. Y además me parece precioso ver que siempre hay tantos aficionados del Ajax acompañándonos. Se lo agradezco muchísimo, porque realmente no es poca cosa estar ahí una y otra vez".

El Ajax se enfrenta este jueves al FC Sion a las 20:15. El partido de vuelta llegará una semana después en el Johan Cruijff ArenA.