El árbitro boliviano Jordy Alemán ha recibido duras críticas después de propinar un fuerte puñetazo en la cara al portero argentino Cristian Martínez, jugador del Real Potosí, durante el partido de vuelta de la final de la Copa de Bolivia, el segundo torneo más importante del país sudamericano, ante el Alianza Ready.
Según informa el diario español Marca, el partido, disputado en el estadio Víctor Agustín Ugarte de la ciudad de Potosí, terminó con empate sin goles, pero el Alianza Ready se proclamó campeón gracias a su victoria por 3-1 en el partido de ida, en su estadio de la ciudad de El Alto.
La pelea se produjo después de que Jordy Alemán pitara el final del encuentro, cuando varios jugadores del conjunto morado rodearon al colegiado para protestar por sus decisiones durante el partido.
Alemán, que en ese momento no estaba rodeado de agentes de policía, respondió con un puñetazo en la cara del portero.
Durante el altercado, el árbitro mostró la tarjeta roja a cuatro jugadores y a tres miembros del cuerpo técnico del Potosí.
Martínez admite haber insultado a la madre del árbitro
Tras el incidente, Martínez hizo unas declaraciones todavía alterado, en las que aseguró que el puñetazo del árbitro le hizo sangrar la boca, pero que no consiguió noquearlo.
El portero también reconoció que le dijo al árbitro: "Ojalá se muera tu madre", además de desearle que le volviera todo el "mal" que había causado, según sus propias palabras.
El guardameta publicó un extenso comunicado en sus redes sociales, en el que explicó que había decidido "no emprender acciones judiciales ni presentar denuncias" contra el árbitro.
El portero, de 29 años, añadió: "Mi intención es dar por cerrado este incidente y evitar que esta situación siga generando más polémica, reiterando mi plena disposición a colaborar con las autoridades competentes y a ofrecer cualquier aclaración que se requiera".
Por el momento, ni el árbitro, ni la directiva del Real Potosí, ni la Federación Boliviana de Fútbol se han pronunciado sobre lo sucedido.
La Copa de Bolivia se disputa en formato de grupos y es la segunda competición más importante del fútbol profesional del país, por detrás de la liga, que aún está en juego y en la que el Bolívar La Paz y el vigente campeón, el Alianza Ready, se disputan el liderato con 60 puntos cada uno a falta de tres jornadas para el final.
El título de la Copa de Bolivia otorga al campeón la tercera plaza de Bolivia en la fase previa de la Copa Libertadores, aunque esto podría cambiar si el Alianza Ready termina la liga en primera o segunda posición, ya que en ese caso obtendría el billete directo a la fase de grupos.
Ver perfil del autor
Comencé mi trayectoria en el mundo del periodismo en 2012 a través del periódico egipcio Al Tahrir, donde inicialmente me especialicé en política local antes de orientarme hacia el ámbito deportivo a partir de 2014, también en Al Tahrir. Posteriormente, pasé a escribir para los diarios Al Fariq y Al Maqal.
Tras especializarme en la cobertura del fútbol local en Egipto, inicié mi camino en el fútbol internacional a través de Al Ain Sports en 2018 durante seis meses, antes de cumplir el sueño de unirme al equipo de Kooora, el mayor sitio deportivo a nivel mundial, para continuar persiguiendo mi pasión por el fútbol europeo desde los inicios de este siglo.
Siento pasión por el fútbol internacional desde el Mundial de 1998, pero mi verdadera historia de amor con el fútbol europeo comenzó con el seguimiento de la Liga de Campeones a principios de este siglo, lo que me llevó a vincularme especialmente con el fútbol italiano, en particular con el AC Milan, club al que decidí apoyar sin dudarlo desde el primer partido que vi. A pesar de haber admirado en algunas etapas de mi juventud a equipos como Arsenal, Barcelona y Manchester United, el conjunto rossonero ha ocupado un lugar especial en mi corazón hasta el día de hoy.
Estoy especializado en la traducción de noticias internacionales, lo que alimenta mi pasión por seguir los entresijos de los fichajes y los acontecimientos ocultos dentro de los vestuarios que publican los medios internacionales.
En cuanto a mi once ideal histórico, coloco a Gianluigi Buffon en la portería. Por delante, una línea defensiva compuesta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta y Cafú. En el centro del campo, confío en el trío formado por Clarence Seedorf, Luka Modrić y Zinedine Zidane. En ataque, incluyo a mi leyenda Ricardo Kaká junto a Ronaldinho y Zlatan Ibrahimović.
Durante mi trabajo en Kooora, he publicado numerosos reportajes, historias y análisis, entre los que destacan:
Luka Modrić: el guerrero que se negó a jugar a medias
Rodrygo: de niño de la remontada a hombre enigmático en el proyecto de Alonso
Kroos: el presente ausente en el Mundial de Clubes
Historia de Kooora: la sorpresa de Cristiano Ronaldo que llenó de entusiasmo a Ferguson