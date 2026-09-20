La exestrella inglesa Steven Gerrard considera que el Tottenham no terminará la temporada actual entre los cuatro primeros de la clasificación de la Premier League, y ello después de que los Spurs tropezaran en su estadio, el sábado, ante el Aston Villa por 3-2.

Gerrard declaró a la cadena "TNT Sports" tras la derrota del Tottenham ante el Aston Villa: "Han arreglado algunas posiciones. Creo que el centro del campo se ha vuelto más fuerte con la presencia de Tonali, Fernández y Bentancur. Es un mediocampo fuerte. Y tienes a Conor Gallagher, que quizás merecía ser titular hoy. Por eso, no creo que el centro del campo represente un gran problema".

Y añadió: "El Tottenham es débil y algo frágil en la línea defensiva, y encaja demasiados goles. Si los dos centrales no son capaces de lidiar con los balones largos, te enfrentarás a problemas. Por eso, esto es algo que necesita arreglarse".

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Gerrard puso el dedo en lo que consideró el gran "error" del Tottenham en el mercado, y dijo: "Creo que el Tottenham ha mejorado en algunos aspectos, pero el gran problema reside en la faceta ofensiva, y concretamente en la falta de goles. No tienen un delantero rematador, no tienen un goleador. Lo digo con todo el respeto, porque tienen buenos jugadores en la línea de ataque, y jugadores atractivos. Pero, ¿quién os va a marcar 20 goles?".

Y agregó: "Los responsables de los fichajes y quienes tomaron las decisiones de contratar a este tipo de jugadores deben mirarse entre ellos y decir: no salimos a fichar a un jugador que marque 20 goles en la temporada. Si no tienes a ese jugador, y estás encajando goles, quizás haya llegado el momento de volver a preocuparte si eres aficionado del Tottenham".

Y afirmó: "Hay dos cosas: o mantienes tu portería a cero, y eso te mantiene en una posición segura en la clasificación, o cuentas con dos goleadores excepcionales en tu equipo, como hizo Harry Kane durante largos años. Esos marcan la cantidad de goles que te mantiene en lo alto de la tabla. Si eres frágil atrás y no tienes a ese delantero rematador, debes tener cuidado".