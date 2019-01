Ernesto Valverde: "No sé qué haré el año que viene"

El técnico del Barcelona indica que Lionel Messi "está especialmente motivado".

Ernesto Valverde ha hecho unas declaraciones a la web del Barcelona -Barça TV- donde ha reconocido que no sabe lo que hará la próxima temporada: “No, ¿quién lo sabe? No pienso nunca en largo o el larguísimo plazo. Yo lo que quiero es ganar, no sé qué haré el año que viene”.

También ha habñado de otros temas:

Sobre la motivación de Lionel Messi

“También estaba motivado el año pasado, pero lo está especialmente (esta temporada) porque es consciente de lo que quiere la afición, la gente, y de lo que queremos todos. La experiencia del año anterior... es algo que también tiene en la cabeza y en ello estamos”.

Sobre los socios en el campo de Messi

Leo y Suárez “nos da muchísimo”, pero también el rendimiento que está teniendo Dembélé: “Hace falta regateadores, que se enfrenten, no sabes si por la derecha o por la izquierda. El fútbol no es solo un juego de pases, vamos a pasarnos la pelota, no, no. Hay un momento que tienes que enfrentar al contrario, caño, pared o regate. Por eso los regateadores son tan valorados, esos son jugadores muy valiosos. A veces nos confundimos buscando líneas de pase, muy bien, pero hace falta uno que diga: “Dame el balón a mí”. O uno que remate. Estos jugadores marcan la diferencia. No sé si es fútbol antiguo, pero fútbol existe y seguirá existiendo”.

Como la importancia de empezar bien las temporadas

"La temporada pasada nuestra primera vuelta en liga fue prácticamente definitiva para poder conseguir el título. Luego hicimos una gran segunda vuelta pero la primera fue fundamental”

“Este curso aún hay un trabajo que hacer. Yo creo que lo estamos llevando bien, con momentos en los que hemos estado mejor y otros un poco peor, pero creo que estamos en la dinámica que queríamos”

Final de la Copa del Rey

“Era un partido señalado y estábamos muy mentalizados. Además estábamos en una situación complicada, en aquel momento nos teníamos que reafirmar y la verdad es que el equipo hizo un gran partido, posiblemente es uno de los mejores del año”

Partido contra Tottenham

“Fue un partido significativo para nosotros por lo que hicimos, por ganar, por cómo lo hicimos. Veníamos de una semana en la que no habíamos ganado ninguno de los tres partidos; contra Athletic, Leganés y Girona y des de luego fue un partido importante”

Mejores momentos en la Liga

“¡Me quedaría con el 5 a 1 ante el Madrid!. También el derbi contra el Espanyol, que el año pasado no ganamos ninguno de los dos partidos que jugamos como visitantes y este curso hemos ganado 0 a 4. Yo creo que hemos tenido grandes momentos en la Liga”

Incorporación de Jeison Murillo

“Estábamos buscando un jugador que tuviera experiencia, que conociera la Liga y que pudiera incorporarse inmediatamente, a parte de las connotaciones económicas que pueda tener el club"