Erik ten Hag ha explicado en Goedemorgen Eredivisie por qué rechazó una oferta del Feyenoord. El director técnico del FC Twente dijo «no» a Dennis te Kloese y explicó sus motivos.

En febrero de 2025, la directiva del Feyenoord destituyó a Brian Priske tras una serie de resultados decepcionantes en la liga. El club se puso en contacto con Ten Hag para sustituirlo.

«Mantuve una larga conversación telefónica con el Feyenoord. Es un gran club y sentí cierta sintonía con Te Kloese (entonces director técnico del Feyenoord, nota de la redacción), pero mi pasado en el Ajax me hizo decidir que no aceptaría», comenzó Ten Hag.

«Y, después de diecisiete años en los que siempre he estado en activo como entrenador, tras continuar directamente al terminar mi carrera, por fin estaba en una etapa en la que podía tomar distancia», prosiguió.

Próximos partidos FEY Liga de Campeones 15:00 INT

«Quería detenerme un momento, reflexionar y hacer algo diferente por una vez. Al final, creo que me vino bien alejarme un poco del fútbol», añadió Ten Hag.

Timo Letschert preguntó entonces a su exentrenador si le gustaría volver a dirigir al Ajax. «No lo descarto, pero antes de que aparezcan los titulares: ahora soy director técnico del FC Twente y estoy muy a gusto».

El Feyenoord acabó optando por Robin van Persie. El exdelantero terminó segundo con el club la temporada pasada, pero aun así fue destituido en verano.