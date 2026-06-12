Erik ten Hag parece haber dado jaque mate al PSV con una jugada magistral

Ruud Nijstad y el FC Twente están cerca de un acuerdo para que el joven talento extienda su contrato hasta mediados de 2030 en Enschede. Así lo adelantó Mounir Boualin.

Según Voetbal International, el director técnico Erik ten Hag quiere que se quede.

El joven defensa de 18 años está a punto de quedar libre, lo que mantiene al PSV atento.

Renovar su contrato aumentaría su valor de mercado. De firmar por cuatro años, es probable que se quede más tiempo.

A principios de año despertó el interés de clubes como Bayern de Múnich, Borussia Dortmund y FC Barcelona.

El jueves, VI informó que, además del PSV, el Eintracht de Fráncfort también está interesado, aunque el jugador prefiere quedarse en los Países Bajos.

Según Transfermarkt, su valor de mercado es de 10 millones de euros. Hasta ahora ha jugado 24 partidos con el primer equipo del Twente.