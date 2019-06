Roberto Carlos: "Espero a Argentina en la final de la Copa América"

Sin embargo el ídolo del Real Madrid dejó claro que pueden haber sorpresas y no descartó a Colombia, Perú ni Venezuela.

Roberto Carlos fue homenajeado por la Bodega Valduero por su excelente trayectoria deportiva, en la que brilló durante más de una década con las camisetas del y la Selección de . Tras el evento, en el que fue recibido como socio del club de la 'Membresía de la Tenada', en el que están personalidades como Vicente del Bosque y Mario Vargas Llosa, entre otros, el brasileño habló sin tapujos sobre la situación de Neymar, su ausencia en el 'Scratch' y la .

"Hemos perdido a Neymar por lesión, por lo menos ahora se calma un poco el ambiente de la Selección Brasileña, que no se hablaba tanto de fútbol, se hablaba más del problema extra campo. Espero que todo se arregle bien para Ney, que él se olvide de los problemas externos y que sea como siempre muy feliz", comentó el ex Real Madrid a Goal.

Además se refirió a la dura presión que tiene la Canarinha para ganar la Copa América. "Espero que Brasil vuelva a ganar, es difícil jugar una Copa América en mi país, porque la prensa y los aficionados exigen mucho y hay que estar muy fuertes psicológicamente para aguantar y soportar la presión. En el campo, Brasil tiene que jugar para ganar".



Por último, el ex Real Madrid desveló que espera una final entre Brasil y , con un Lionel Messi inspirado con su Selección. "Messi es un grandísimo jugador, me da pena que con la selección no tiene la misma suerte que tiene con el por jugar de una manera distinta, pero es un jugador que, nosotros que somo ex, y los actuales jugadores de fútbol tenemos una admiración y un cariño muy grande por él", atinó.