El caso del capitán Cristiano Ronaldo sigue generando polémica dentro del entorno portugués, ante su malestar por no haber participado con la selección de su país en el pasado partido contra Noruega, que terminó con la derrota de esta última (2-1), en la Liga de Naciones de la UEFA.

Ronaldo se ausentó del entrenamiento de la selección de su país el pasado martes, alegando su regreso al hotel de concentración para realizar algunos ejercicios en el gimnasio.

Y mientras la selección portuguesa se instalaba en su lugar de concentración en la ciudad sueca de Malmö, situada en la frontera con Copenhague, Ronaldo llamó la atención de la prensa portuguesa, pues tras su presencia sobre el césped del estadio Eleda media hora antes del inicio del entrenamiento del equipo, Ronaldo decidió regresar al hotel después de una breve conversación con el entrenador Jesus.

Por su parte, Jesus aludió brevemente a su conversación con su estrella después del entrenamiento, diciendo: "Hablo con Cristiano Ronaldo todos los días, cada minuto".

La prensa deportiva portuguesa reveló la noche del pasado martes la celebración de una reunión de urgencia entre el entrenador y Cristiano Ronaldo, hasta el punto de que el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, modificó su agenda para visitar a la selección absoluta e intentar contener la crisis entre ambos.

Según lo recogido por la cadena francesa "Foot Mercato", el diario portugués "O Jogo" confirmó, como era de esperar, que el jugador del Al-Nassr se disgustó enormemente por la garantía que le dio Jesus de disputar 30 minutos de juego, pese a que no abandonó el banquillo salvo para calentar, lo que provocó la ira del Bicho y generó tensión en el ambiente, hablando ambos hombres más tarde.

El diario "A Bola" indicó que las cosas se habían resuelto, y señaló: "Según la información recabada por nuestro diario, la conversación entre el seleccionador nacional y el capitán del equipo transcurrió bien y dejó una impresión positiva, y es probable que rebaje la tensión que ha reinado desde el partido contra Noruega".

Lo mismo ocurre con el diario "Record", que señaló, como los demás, que la situación está más calmada y no mencionó ninguna sanción para el jugador, indicando en su comunicado: "El capitán y el entrenador hablaron a solas la noche del martes y alcanzaron un acuerdo sobre la polémica en torno al partido contra Noruega".

Mientras que el portal "Futebol" publicó la misma información, pero ofreció un punto de vista más preciso, señalando: "Jesus y Cristiano Ronaldo volvieron a hablar la noche del martes en un hotel de la ciudad de Malmö, y el ambiente en torno a su relación se ha calmado notablemente.

Según la información recabada por el portal "Futebol", este último encuentro cara a cara, el segundo de una larga serie, contribuyó a rebajar la tensión. En esta etapa, algunos sostienen que la disputa ha perdido intensidad, mientras que otros consideran que es una exageración decir que ha terminado. Lo cierto es que ambos se acercaron más tras un día agitado marcado por la polémica.

Y pese a la calma de la situación, Pedro Proença insistió en su decisión de adelantar la fecha de su viaje a Copenhague, ya que el presidente de la Federación salió de Lisboa a última hora de la pasada noche, y se reunirá hoy miércoles con Jesus y Cristiano Ronaldo en una reunión a dos bandas. El presidente de la Federación desea entender qué ocurrió exactamente y asegurarse de la veracidad de las explicaciones sobre los sucesos de las últimas horas".

La selección de Portugal se prepara para enfrentarse a domicilio a Dinamarca, mañana jueves, en la tercera jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.