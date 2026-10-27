Entre fe y esperanza: ¿cómo vivió Yamal la noche del Balón de Oro?

Lamine Yamal no ocultaba su ambición de ganar el Balón de Oro de 2026, pero la joven estrella del Barcelona llegó a la gala de Londres consciente de que la tarea podía ser más difícil de lo que deseaba, antes de que la velada terminara con la coronación del inglés Harry Kane con el premio más importante, por primera vez en su carrera.

Eldiario catalán "Sport" reveló los entresijos de las horas que vivió Yamal antes y después de la gala, asegurando que el jugador del Barcelona encajó el resultado con deportividad, pese a su decepción por no haber conquistado el gran premio por segundo año consecutivo, manteniendo su fe en su capacidad de cumplir este sueño en el futuro.





Yamal sintió que el Balón de Oro se alejaba de él

Según el diario, en la expedición del Barcelona reinaba cierto optimismo sobre la posibilidad de que Yamal ganara, pero dentro del club las previsiones empezaron a inclinarse desde hacía días hacia la coronación de Kane, cuya gala se celebró en su ciudad natal, la capital inglesa, Londres.

Yamal no era ajeno a estas previsiones, ya que desde hacía cerca de una semana sintió que el delantero inglés podía ser el ganador, antes de que esta convicción se reforzara a la llegada de la expedición del Barcelona a Londres, donde el ambiente parecía allanar el camino hacia la coronación de la estrella del Bayern Múnich.

También llamó la atención de Yamal la presencia de los altos directivos del Bayern Múnich en la capital inglesa, lo que interpretó como un indicio de que el club alemán esperaba la victoria de su delantero; es más, los preparativos para la celebración parecían presentes tanto en Londres como en Alemania.

Pese a ello, los integrantes de la expedición del Barcelona no perdieron del todo la esperanza en la victoria de su joven jugador, quien finalmente se conformó con el premio al mejor jugador joven, tras superar por un estrecho margen a su compañero y amigo Pau Cubarsí, ya que solo dos votos los separaron, según lo informado por "Sport".

Deportividad y fe en cumplir el sueño

El diario explicó que Yamal aceptó la victoria de Kane con total deportividad, y no asumió la pérdida del Balón de Oro como el final de su ambición, sobre todo porque sigue teniendo diecinueve años y ya ha figurado entre los diez mejores jugadores del premio en tres ocasiones, dos de ellas en el podio de la coronación.

La estrella del Barcelona está convencida de que algún día logrará ganar el Balón de Oro, y cree que los propios organizadores del premio podrían prever que alcance este logro en el futuro, algo que considera una de las razones por las que recibió el premio al mejor jugador joven.

Estos sentimientos reflejan una mezcla de fe en sus capacidades y de esperanza en el futuro, pese a ser consciente de que ganar el premio no depende únicamente del talento individual, sino que también se ve influido por los logros colectivos y los títulos que el jugador consigue con su equipo y con la selección de su país.

Según "Sport", Yamal viajó a Londres de forma independiente a la expedición del Barcelona, a bordo de un avión privado en compañía de sus allegados, y decidió quedarse en la capital inglesa aprovechando que el primer equipo tenía descanso el martes.

Tras finalizar la gala, se dirigió al hotel para descansar y dormir, y cenó en su habitación en compañía de su pareja, Inés García.

El diario señaló que algunos miembros del personal de seguridad del Barcelona habían inspeccionado restaurantes de lujo en Londres, previendo una posible celebración por la victoria del jugador en el Balón de Oro, pero Yamal finalmente decidió no organizar ninguna celebración, sobre todo porque los indicios no apuntaban a su coronación.

Los títulos, el camino de Yamal hacia el Balón de Oro

Yamal se aferra a su esperanza de conquistar el premio en el futuro, mientras continúa trabajando con las camisetas del Barcelona y de la selección española, ya que es consciente de que los títulos que consiga con ambos equipos podrían ser el factor decisivo para alcanzar su objetivo.

Entre la pérdida del gran premio y la conservación del galardón al mejor jugador joven, Yamal salió de la noche de Londres con un mensaje claro: que el sueño del Balón de Oro no ha terminado, y que su próxima oportunidad seguirá ligada a lo que ofrezca sobre el césped en los próximos años.