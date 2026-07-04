Entre bastidores... Al-Nasr pone fin a la era de las filtraciones

El Al-Nasr sorprendió al anunciar la contratación del australiano Ange Postecoglou como nuevo entrenador. Además, la forma en que se cerró el acuerdo mostró un cambio claro en la gestión directiva, tras años de filtraciones a la prensa.

Durante días se especuló con otros técnicos, como Roberto Martínez, Razvan Lucescu o Marco Silva, pero su nombre nunca salió a la luz.

Lo sorprendente es que su nombre no apareció en ningún reportaje ni filtración durante las negociaciones, hasta que Al-Nassr sorprendió a todos con el anuncio oficial, en una de las operaciones más secretas de los últimos años.

Esto confirma un cambio claro en la gestión del club, capaz de mantener en secreto uno de los fichajes más importantes del verano.

Lee también... Oficial: Postecoglou, nuevo entrenador del Al-Nasr

En los últimos años, el club sufrió continuas filtraciones sobre sus negociaciones, tanto de entrenadores como de jugadores, que permitían a rivales y medios conocer los detalles en tiempo real.

En el caso de Bosticoglu, la directiva cerró todas las vías de filtración, por lo que las negociaciones concluyeron sin que nadie conociera el nombre del técnico elegido.

La directiva aprovechó la pretemporada para mejorar el equipo y para cambiar la cultura de trabajo, gestionando los asuntos delicados con mayor profesionalidad y lejos del revuelo mediático.

Podría ser el inicio de una etapa más discreta y eficaz en el mercado de fichajes.