Enrique sobre las críticas a su estrella: miren a Dembélé y Barcola

Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, quiso salir en defensa de su central ucraniano Illia Zabarnyi, subrayando que las críticas a los jugadores del equipo son algo natural en un club del tamaño de la entidad francesa.

Enrique habló en una rueda de prensa este sábado, antes del duelo ante el Brest mañana domingo, en la competición de la Ligue 1, donde recibió una pregunta sobre las críticas dirigidas a Zabarnyi, que disputa su segunda temporada con el Paris Saint-Germain tras su fichaje por el equipo en el verano de 2025 por más de 60 millones de euros.

Zabarnyi fue titular por segunda vez esta temporada durante el enfrentamiento ante el Slovan Bratislava, el pasado miércoles, en la Liga de Campeones de Europa, que terminó con victoria del Paris Saint-Germain por 6-1.

Enrique declaró, según recogió la cadena RMC: «¿Las críticas? Es algo natural. Si lo recordáis, es normal. Cuando estás en un club como el Paris Saint-Germain, siempre habrá críticas».

Y añadió: «Incluso si ganas 6-1, encontrarás críticas a los jugadores. Es muy positivo que haya ese ruido, porque significa que estamos en un gran club».

Enrique recurre a ejemplos anteriores

El entrenador español no se limitó a defender a Zabarnyi, sino que citó a varios jugadores del Paris Saint-Germain que también recibieron críticas en etapas anteriores, antes de lograr grandes éxitos con el equipo.

Explicó: «Recuerdo las críticas que recibieron Barcola, Dembélé, Doué y, por supuesto, Luis Enrique», en referencia a sí mismo también.

Y continuó: «Es algo natural. Creo que simplemente las cosas funcionan así. Debemos valorar el hecho de que somos uno de los mejores clubes del mundo. Estoy muy contento con la plantilla de mi equipo».

Zabarnyi había disputado 37 partidos con el Paris Saint-Germain durante su primera temporada con el equipo en todas las competiciones, pero no logró asegurarse un puesto de titular fijo en el centro de la defensa, ante la competencia con Marquinhos y Willian Pacho.

Un inicio complicado para el Paris

Las declaraciones de Enrique llegan en un momento en el que el Paris Saint-Germain atraviesa un inicio irregular en la Ligue 1, después de haber sumado solo dos puntos en las tres primeras jornadas.

El equipo perdió ante el Lens en la Supercopa, en un partido que Zabarnyi comenzó como titular, antes de que el defensa ucraniano permaneciera en el banquillo en los partidos de liga ante el Mónaco, que terminó con derrota del Paris por 1-2, y ante el Lille y el Rennes, que acabaron con empate a 2-2.

Zabarnyi no ha disputado hasta ahora ningún partido de la Ligue 1 esta temporada, a pesar de haber aparecido como titular en el duelo ante el Slovan Bratislava en la Liga de Campeones.

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