Mauro Júnior no ha sido incluido en la convocatoria de Brasil para la próxima ventana internacional. El seleccionador Carlo Ancelotti anunció este jueves la lista para los amistosos contra Japón y Singapur, pero no reservó un lugar para el capitán del PSV. La ausencia llama la atención, ya que Mauro disputó los tres amistosos de la anterior ventana internacional.

A finales de septiembre, Mauro cumplió un sueño cuando recibió su primera convocatoria con la selección de Brasil. El versátil zurdo tuvo enseguida la oportunidad de mostrarse con los Canarios Divinos. Participó en los tres amistosos y fue titular en uno de ellos.

Sin embargo, Mauro se perderá la próxima ventana internacional. Ancelotti ha optado por otras alternativas en defensa, entre ellas Wesley, de la Roma, y Carlos Augusto, del Inter. Ambos estuvieron ausentes en la anterior ventana internacional, pero ya habían jugado con Brasil.

Además, el técnico italiano ha hecho un hueco a Jonathan Jesus, del Cruzeiro. El defensa central entra por primera vez en una convocatoria de Brasil. También han sido seleccionados Gabriel Magalhães (Arsenal), Douglas Santos (Zenit de San Petersburgo), Vanderson (AS Mónaco) y Vitor Reis (Manchester City).

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Para el centro del campo, Ancelotti ha convocado, entre otros, a Bruno Guimarães, João Gomes y Andrey Santos. También figuran en la lista Gabriel Bontempo, del Santos, y Danilo Santos, del Botafogo. Brasil cerrará el año con dos amistosos en los que Ancelotti podrá seguir trabajando con su equipo.

En ataque, el seleccionador cuenta con estrellas como Vinícius Júnior y Raphinha. También han sido convocados los jóvenes talentos Estêvão y Endrick, pese a los pocos minutos que han tenido en sus clubes. Según el medio brasileño Estadão, Estêvão solo ha disputado ocho partidos esta temporada con el Chelsea, dos de ellos como titular.

Endrick también tiene dificultades para hacerse con un puesto fijo en el Real Madrid. El delantero de veinte años solo ha jugado cuatro de los trece partidos del conjunto español, pero conserva la confianza de Ancelotti.

Brasil se enfrentará a Japón el 14 de noviembre y jugará contra Singapur tres días después.

Convocatoria completa de Brasil:

Porteros: Bento (Al-Nassr), Lucas Perri (Torino), Pedro Morisco (Coritiba).

Defensas: Arthur Dias (Athletico Paranaense), Carlos Augusto (Inter), Douglas Santos (Zenit de San Petersburgo), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruzeiro), Vanderson (AS Mónaco), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (Roma).

Centrocampistas: André Luiz (Corinthians), Andrey Santos (Manchester United), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo Santos (Botafogo), Gabriel Bontempo (Santos), João Gomes (Aston Villa), Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).

Delanteros: Alisson Santana (Shakhtar Donetsk), Allan (Manchester City), Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), Raphinha (FC Barcelona), Rayan (AFC Bournemouth), Vinícius Júnior (Real Madrid).