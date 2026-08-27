¿Enfermedad o rebeldía? Álvarez sigue generando polémica en el Atlético de Madrid

Continúan los capítulos de la historia de Julián Álvarez, que se ausentó por segundo día consecutivo de los entrenamientos de su equipo, el Atlético de Madrid, alegando "enfermedad".

Álvarez se ausentó de los entrenamientos del Atlético de Madrid ayer miércoles, dos días después del descanso que disfrutaron los jugadores rojiblancos.

El Atlético de Madrid comenzó su andadura en LaLiga con una victoria ante el Málaga (2-0) y posteriormente un empate (2-2) frente al Villarreal, en el estadio Metropolitano.

Álvarez participó como suplente en el minuto 66 del partido entre el Atlético de Madrid y el Villarreal, y fue recibido con silbidos por parte de la afición de su club.

La ausencia de Álvarez en los entrenamientos del Atlético aumenta la polémica en torno a su futuro, que quedará definido el próximo 1 de septiembre, una vez que cierre el mercado de fichajes y se conozca dónde jugará esta temporada.

Álvarez había anunciado su deseo de dejar el Atlético de Madrid durante su participación con la selección de Argentina en el Mundial 2026, lo que provocó la molestia del club madrileño.

El Barcelona es considerado el primer objetivo del delantero argentino, ante el gran deseo del club catalán de ficharlo, pero por otro lado el Atlético de Madrid sigue aferrado a sus servicios y se niega a venderlo a los blaugrana.

Por su parte, el diario español "Marca" señaló que, con la fecha de cierre del mercado de fichajes de verano a tan solo seis días de distancia, el interés del Arsenal en el jugador se presenta como una posible solución a este dilema.

El Atlético de Madrid se prepara actualmente para disputar su tercer encuentro en LaLiga ante el Sevilla el próximo sábado, en el estadio Sánchez-Pizjuán, y sigue sin estar confirmada la participación de Julián, tras su ausencia de los entrenamientos por segundo día consecutivo.

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