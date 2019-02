Encontraron el avión en el que viajaba Emiliano Sala

Finalmente, este domingo fue encontrado en el fondo del Canal de la Mancha el avión en el que viajaban Emiliano Sala y el piloto David Ibbotson.

Sala viajaba en una avioneta que desapareció de los radares el pasado 22 de enero, cuando volaba desde Nantes a la ciudad galesa. A casi dos semanas del triste suceso, un barco de búsqueda localizó este domingo los restos del avión en el fondo marino del Canal de la Mancha, aunque no se han encontrado cuerpos.

EN VIVO: NOTICIAS SOBRE LA DESAPARICIÓN DE EMILIANO SALA

Cabe señalar que este domingo había comenzado la búsqueda submarina que llevarían adelante tanto las autoridades británicas como el equipo de rescate contratado por la familia del jugador.

En las primeras horas del domingo, comenzaron la búsqueda desde el puerto de Guernsey, una de las islas del canal de la Mancha bajo jurisdicción británica. Lo hicieron en un barco comandado por David Mearns, que encabezaría el rastrillaje privado, y el buque Geo Ocean III, que aportó el Reino Unido después de aceptar el pedido oficial del Gobierno argentino para que se reanudara la búsqueda.

Según se informó desde las redes sociales del propio David Mearns, la familia está en Nantes y ya conoció la noticia. Se espera que en las próximas horas se emita un comunicado oficial por parte de la AAIB (Subdivisión de Investigación de Accidentes Aéreos).

Wreckage of the plane carrying Emiliano Sala and piloted by David Ibbotson was located early this morning by the FPV MORVEN. As agreed with the AAIB they moved the GEO OCEAN III over the position we provided them to visually identify the plane by ROV. #EmilianoSala