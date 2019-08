EN VIVO ONLINE: México - Ecuador, en partido por los Panamericanos

Partido correspondiente a la fase de grupos de los Juegos Panamericanos.

La Selección mexicana Sub 23 enfrenta su tercer partido en los Juegos Panamericanos 2019 frente a su similar de .

Luego de empatar con Panamá por 1-1 en su debut en la competencia y vencer a , el Tri deberá sumar puntos si quieren clasificarse a las semifinales y pelear por la presea dorada.

No se puede olvidar que algunos equipos de la no cedieron futbolistas, por lo que el Jimmy tuvo que echar mano de juveniles o futbolistas que no son habituales en sus equipos.