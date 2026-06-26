En vídeo: ¡Una escena divertida... ¡Una estrella alemana se une a la selección de Ecuador!

Tras el partido de ayer entre Alemania y Ecuador, válido por la tercera jornada del Mundial 2026, el centrocampista alemán Leon Goretzka subió por error al autobús rival y salió de inmediato al darse cuenta.

Las imágenes de «Sky Sport Alemania» mostraron a Goretzka subiendo al autobús, pese a que la bandera de Ecuador era visible.

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El incidente se viralizó rápidamente como uno de los momentos más divertidos del torneo.

El partido terminó 2-1 a favor de Ecuador, que avanzó a la siguiente ronda con 4 puntos.

La “Maquinaria” terminó primera del Grupo E con 6 puntos, tras golear a Curazao (7-1) y vencer a Costa de Marfil (2-1), que fue segunda con la misma puntuación, mientras que Curazao quedó última con un punto.



