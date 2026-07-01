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England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

En vídeo: «Un penalti claro»... Shearer acusa a Adham Makhadmeh de perjudicar a Inglaterra

Inglaterra vs RD Congo
Inglaterra
RD Congo
World Cup
H. Kane
A. Shearer
Inglaterra
República Democrática del Congo
EE. UU.

El árbitro jordano tomó una decisión audaz y rechazó pitar un penalti a favor de Harry Kane.

La leyenda del fútbol inglés Alan Shearer acusó al árbitro jordano Adham Makhadmeh de perjudicar a Inglaterra en su partido contra la República Democrática del Congo este miércoles en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026.

Harry Kane recibió un pase en profundidad en el 43’, quedó solo ante el portero y cayó tras la intervención del guardameta congoleño, por lo que reclamó penalti.

El árbitro jordano Adham Makhadmeh ignoró las protestas de Kane y señaló que el jugador del Bayern se había tirado a propósito.

La decisión enfureció al técnico alemán Thomas Tuchel en la banda.

«Hubo contacto, de eso no hay duda. Para mí, es un penalti claro», declaró Shearer a la BBC.

El máximo goleador histórico de la Premier League añadió: «Puede que Kane exagerara la caída, pero el portero se abalanzó con las manos extendidas. Si sale así, el delantero puede contactar con él y caer en el área».

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