En vídeo: un niño argelino graba cómo pierde el conocimiento entre los aficionados marroquíes

Wassim, de 14 años y doble nacionalidad, llevaba la camiseta de Argelia cuando fue atacado en Boston tras el partido Marruecos-Holanda del Mundial 2026. Los golpes en la cabeza lo dejaron inconsciente.

Wassim, de 14 años y doble nacionalidad estadounidense y argelina, fue atacado en una zona de aficionados de Boston durante el partido Marruecos-Países Bajos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

En su primera aparición pública, tras asistir al partido Argelia-Suiza en el estadio «BC Place», relató a la televisión argelina lo sucedido.

«Estaba con amigos viendo el Marruecos-Holanda cuando, tras una pelea entre aficionados marroquíes, me atacaron solo por llevar la camiseta de Argelia», relató.

Y añadió: «Se abalanzaron sobre mí, me dieron patadas y los golpes me llegaban a la cabeza hasta que perdí el conocimiento».

Más tarde apareció en las gradas del Argelia-Suiza, rodeado por la afición de los «Verdes» en un gesto solidario.

Conmovido por las palabras del presidente Abdelmadjid Tebboune, afirmó: «Vi al presidente hablar de mí y no pude articular palabra; es un gran honor, y sentí que todo el pueblo argelino me apoyaba».

El incidente, ocurrido tras el Marruecos-Países Bajos del Mundial 2026, generó numerosas reacciones tras difundirse el vídeo grabado por Wassim.

Según medios argelinos, Llevaba la camiseta de Argelia pero había ido a animar a Marruecos. Tras el gol de Países Bajos, un vídeo muestra que unos 35 personas lo agredieron, lo dejaron inconsciente y lo llevaron al hospital.