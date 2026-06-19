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Saudi Arabia Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En vídeo: Sami Al-Jaber le da a Donis las claves para el partido contra España

España vs Arabia Saudí
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G. Donis
S. Al Jaber
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«Los Verdes» se enfrentan a un partido difícil contra el campeón de Europa

Sami Al-Jaber, leyenda del fútbol saudí, pidió al seleccionador Georgios Donis no repetir el error del debut contra Uruguay en el Mundial 2026.

El próximo domingo, en la segunda jornada del Mundial 2026, Arabia Saudí se medirá a España en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta.

En declaraciones al programa «Nadina» de «MBC 1», Al-Jaber afirmó: «Como aficionado y amante del fútbol, tras el pitido final contra Uruguay me pregunté: ¿cómo afrontará el señor Donis el partido contra España?».

Explicó: «Es difícil jugar con una defensa baja como ante Uruguay, porque España sabe aprovechar cualquier espacio y no hay que permitirle jugar en el último tercio de tu campo».

Además, recordó que muchos jugadores españoles, como Pedri y Yamal, están acostumbrados a espacios reducidos en el Barcelona.

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Y concluyó: «Estoy seguro de que Donis cambiará su enfoque respecto al duelo con Uruguay, pues España no es igual, y Cabo Verde ya mostró cómo limitar su peligro».

Concluyó señalando que, ante Uruguay, Donis eligió una zona defensiva inadecuada y que, frente a España, probablemente apostará por Sultan Mandash para aprovechar su velocidad y recuperación.

Cabe recordar que los dos partidos de la primera jornada del Grupo 8 terminaron en empate: 1-1 entre Arabia Saudí y Uruguay, y 0-0 entre España y Cabo Verde, con lo que cada selección suma un único punto.

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