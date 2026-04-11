Mohamed Salah recuperó su olfato goleador en la Premier League al marcar esta noche ante el Fulham en Anfield, en la 32.ª jornada.

El Liverpool, obligado a ganar para aspirar a la Champions, cerró la primera parte con dos tantos de sus estrellas.

En el 40’, recibió un pase de Cody Gakpo y, con su característico efecto, batió al alemán Bernd Leno mientras la grada coreaba «El Rey Egipcio».

Su anterior tanto en la Premier databa de la jornada 29, en la derrota 1-2 contra el Wolverhampton.

Salah se había quedado fuera del duelo contra el París Saint-Germain en la ida de cuartos de la Champions, que acabó 0-2, por decisión técnica de Arne Slot; no obstante, hoy el técnico holandés lo devolvió al once.