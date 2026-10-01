En la primera prueba real de la era post Cristiano Ronaldo, la selección de Portugal logró superar las secuelas de la estruendosa crisis que sacudió su concentración y consiguió una victoria difícil y emocionante ante su anfitriona, Dinamarca, por 4-2, la noche de este jueves, en el estadio Parken de Copenhague, en la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de las Naciones de la UEFA.

La selección portuguesa afrontó el encuentro bajo una enorme presión tras la sorpresiva salida de su capitán histórico, Cristiano Ronaldo, de la concentración ayer miércoles, a raíz de su famoso desencuentro con el director técnico Jorge Jesus por no haber jugado ante Noruega, lo que colocó al equipo ante la obligación de demostrar que la vida continúa incluso sin "el Don".

Con esta amplia victoria, la selección portuguesa reforzó su liderato del grupo con pleno de puntos, al sumar 9 unidades fruto de 3 triunfos, acercándose con fuerza a la clasificación a la siguiente ronda de la Liga de las Naciones.

Por su parte, la selección de Dinamarca ocupa el segundo puesto por diferencia de goles pese a su registro de -1 (marcó 6 y recibió 7), superando a Noruega, tercera, mientras que Gales cierra la clasificación.

El partido comenzó con un ritmo rápido y una presión portuguesa temprana en busca de un gol que alterara los cálculos, y consiguieron lo que querían cuando João Cancelo abrió el marcador para dar la ventaja a los visitantes. Sin embargo, la respuesta danesa no tardó demasiado, pues Mikkel Damsgaard logró el empate tras una magnífica jugada asistido por el destacado Mohamed Daramy.

Los locales no disfrutaron del empate por mucho tiempo, ya que Gonçalo Ramos, el sustituto directo de Ronaldo en el once titular, devolvió la ventaja a Portugal de nuevo, para que la emocionante primera mitad terminara con una merecida ventaja portuguesa en medio de una relativa superioridad en la posesión y el peligro, pese a tímidos intentos daneses a través de Leão y Cancelo.

Al inicio de la segunda parte, Portugal estuvo cerca de sentenciar el partido con una ocasión clara a través de Bruno Fernandes, que el portero de Dinamarca atajó con maestría, para que el castigo llegara rápidamente desde el otro lado.

En un contragolpe bien organizado, el astro Rasmus Højlund logró el empate para Dinamarca, tras una elaborada asistencia de Damsgaard, y celebró al estilo del famoso "Siiiu" de Cristiano Ronaldo en una imagen que encendió las gradas del Parken y lanzó un mensaje provocador a los portugueses.









Tras el gol del empate, el partido tomó un giro peligroso, pues Dinamarca presionó con todas sus fuerzas en busca del gol de la ventaja y desperdició una ocasión clara a través del suplente Gustav Isaksen, mientras que Portugal se apoyó en el arma de los contragolpes rápidos liderados por Bruno Fernandes y Rafael Leão.

Y en el momento en que la selección danesa parecía más cerca de marcar, apareció Vitinha para zanjar el asunto; pues tras un rápido contragolpe portugués en el que Bruno desperdició un centro preciso, el propio Vitinha regresó para dar la tercera ventaja a Portugal, el gol que cambió por completo la fisonomía del partido.





La selección portuguesa intentó después asegurar el resultado, y el cuerpo técnico recurrió a Trincão para aumentar la presión ofensiva, con lo que el partido se volvió más peligroso para los visitantes.

Ramos estuvo cerca de añadir el cuarto con un potente disparo que chocó contra la defensa, en medio de un evidente sufrimiento de la defensa de Dinamarca en el último cuarto de hora ante la marea ofensiva portuguesa, para que el encuentro terminara con una valiosa victoria de Portugal que demuestra que es capaz de ganar incluso sin su leyenda.









A medida que el partido se acercaba a sus últimos minutos, el enfrentamiento se convirtió en una auténtica epopeya, ya que la selección danesa impuso un asedio asfixiante a su rival portugués en sus zonas, buscando el empate, en medio de un gran ímpetu ofensivo en busca de salvar al menos un punto.

Ante esta presión, la selección portuguesa recurrió a su arma más letal, los contragolpes fulgurantes a través del dúo del centro del campo, Vitinha y Bruno Fernandes, que desconcertaron a la defensa de Dinamarca.

El partido vivió momentos de gran tensión, pues Mohamed Daramy recibió la tarjeta amarilla tras una entrada tardía sobre Bruno Fernandes mientras intentaba alcanzar uno de los pases, antes de que la propia selección portuguesa se librara de una catástrofe, tras una violenta entrada de Rúben Neves que requirió la intervención de la tecnología del vídeo "VAR" y la revisión de la jugada, antes de que el árbitro se conformara con mostrarle la tarjeta amarilla, sin acudir al monitor, para que Portugal se salvara de una tarjeta roja que habría cambiado el equilibrio.

En un intento de amortiguar el entusiasmo de los daneses y reactivar el ataque, el cuerpo técnico portugués realizó un doble cambio con la entrada de João Neves y João Félix en lugar de Pedro Neto y Gonçalo Ramos.

Y este cambio tuvo su efecto mágico, pues en el minuto 87, en un contragolpe de manual, el suplente João Félix firmó el cuarto gol de la selección de Portugal, para sentenciar por completo el partido y transformar el resultado en un 4-2.









El gol de Félix fue como el tiro de gracia que puso fin a la rebelión de Dinamarca, y confirmó que la selección portuguesa, pese a todo el ruido que generó la salida de Cristiano Ronaldo y la crisis de su concentración con Jesus, posee la profundidad y la calidad suficientes para convertir la adversidad en una gran victoria en pleno estadio Parken, iniciando la era post "el Don" con un triunfo amplio y emocionante.



