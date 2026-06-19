En vídeo: Periodista saudí afirma que Ronaldo dirige el Al-Nassr

Un periodista saudí criticó el supuesto control que Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, ejerce sobre el club y afirmó que eso no debería ocurrir.

El club sonó para fichar al español Roberto Martínez, actual seleccionador de Portugal y de Ronaldo, para dirigir al equipo la próxima temporada, lo que ha molestado a la afición por el bajo rendimiento del “Brasil de Europa” en el Mundial de 2026.

El periodista saudí Abdulaziz Al-Ghayama lo denunció en el programa «En el 90», de la televisión deportiva local, y apuntó a Ronaldo como responsable de esta posibilidad.

“Ronaldo tiene 41 años y se acerca a los 42; que controle todo siendo aún jugador es un error”.

Y añadió: «Es cierto que estaba entusiasmado y que logró ganar la liga, pero no puede llegar al punto de controlar el club mientras sigue jugando; si después llegara a poseer el 15 o el 20 % del Al-Nassr y se convirtiera en un responsable de la toma de decisiones, eso sería otra cosa».

Y concluyó: «Pero que sea jugador y, además, intervenga de esta forma en la elección del entrenador, eso, en mi opinión, está mal».

Martínez ya fue criticado tras el 1-1 de Portugal ante la República Democrática del Congo el miércoles, en el debut de la eliminatoria mundialista, por no sustituir a Ronaldo pese a su bajo nivel.