La selección paraguaya venció 1-0 a Turquía en la madrugada del sábado, en la segunda jornada del Mundial.

A los 65 segundos, Matías Galarza marcó el gol más rápido del torneo. Paraguay mantuvo la ventaja pese a jugar más de la mitad del partido con diez hombres.

Miguel Almirón fue expulsado al final del primer tiempo por taparse la boca durante un altercado, pero el portero Orlando Gil salvó a su equipo con varias atajadas clave.

El triunfo dejó a Estados Unidos como líder del Grupo 4, mientras que Turquía quedó eliminada tras su segunda derrota. Paraguay cerrará la fase de grupos el jueves ante Australia para definir el segundo puesto.

Paraguay se repuso de la goleada 4-1 sufrida ante Estados Unidos en la primera fecha gracias a los ajustes tácticos de Gustavo Álvaro, quien incluyó a Galarza desde el inicio. jugador del Atlanta United, quien había estado ausente en el debut y premió la decisión con un potente zurdazo desde 25 yardas a los 65 segundos.

Turquía rozó el empate en la primera parte, pero el cabezazo de Mert Müldür, tras un tiro libre, rebotó en el travesaño y el poste sin entrar.

El defensa Mert Müldür, protagonista del altercado, forzó la expulsión de Almerón en el descuento.

Todo empezó con un intercambio de palabras entre Almerón y Moldor tras una falta en el centro del campo; Almerón se tapó la boca al hablar, lo que llevó a Moldor a reclamar al árbitro Iván Barton.

Tras revisar el VAR, el árbitro Iván Barton expulsó a Almirón por insultar, según el nuevo reglamento del Mundial.

Turquía dominó el partido por segundo encuentro seguido, pero no concretó y cayó, como ante Australia (2-0), lo que supone su eliminación en su primer Mundial en 24 años.



