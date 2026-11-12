En vídeo: Olise castiga el error catastrófico de Donnarumma y la respuesta de Italia

Compartir Sigue a GOAL en Google

Michael Olise, estrella del Bayern Múnich, aprovechó un grave error de Gianluigi Donnarumma, portero de Italia, para marcar el gol de la ventaja de la selección de Francia la noche de este jueves, en el estadio de San Siro en Milán, dentro de los partidos de la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

Anuncios

El gol llegó en el minuto diez del encuentro, después de que Donnarumma cometiera un error al pasar el balón, durante un intento de construir el juego desde atrás, llegando directamente a Olise, quien no dudó en aprovechar el regalo.

El francés se adentró con el balón en el área antes de enviarlo a la red, otorgando al equipo visitante una ventaja temprana.

El error provocó una gran vergüenza a Donnarumma, capitán de la selección italiana, que brindó a su rival una oportunidad fácil para marcar al inicio de un duelo importante a nivel europeo.

Pero su compañero, el joven delantero Francesco Pio Esposito, marcó el gol del empate para Italia (1-1) en el minuto 26, tras un centro frente a la portería de su compañero y extremo, Nicolò Cambiaghi.

Anuncios Anuncios

Por su parte, Olise siguió ofreciendo niveles destacados con la selección francesa, después de convertirse en una de las armas ofensivas más notables del esquema del técnico Zinedine Zidane, gracias a su capacidad para marcar la diferencia mediante el regate, el pase y el disparo, además de sus crecientes contribuciones goleadoras.

Related Topics

El exjugador del Crystal Palace logró hacerse con el premio al mejor jugador de la liga alemana durante la temporada 2025-2026, y también encabezó la lista de asistentes de la competición con 21 pases decisivos, además de sus aportaciones goleadoras en la Liga de Campeones de Europa, que lo situaron entre los mejores creadores de juego del mundo.

El impacto de Olise no se limitó al nivel de clubes, ya que se convirtió en un elemento fundamental de la selección francesa, y participó en el recorrido de su país en el Mundial 2026, en el que Les Bleus alcanzaron las semifinales, e igualó además el récord de número de asistencias en una sola edición del torneo al propiciar 7 goles.

Anuncios

Lee también

Exestrella del Liverpool: Alexander-Arnold debe fichar por el Bayern Múnich

Cucurella a la afición alemana: ¡el árbitro fue quien se equivocó, no yo!

Anuncios

El duelo ante Italia llega en un momento importante para la selección francesa, que afrontó la jornada como líder del Grupo 1 del primer nivel con 10 puntos, tras haber logrado tres victorias y un empate en sus cuatro partidos, mientras que la selección italiana ocupa el tercer puesto con 7 puntos.

El partido de ida entre ambas selecciones, disputado el pasado 2 de octubre, había terminado con empate a 1-1, después de que Olise adelantara a Francia en su propio terreno, en el minuto 55, antes de que Alessandro Bastoni lograra el empate para Italia en el minuto 68.

Anuncios

La selección francesa busca confirmar su superioridad y sellar el liderato del grupo, mientras que la selección italiana espera aprovechar los factores del terreno y la afición para conseguir la victoria y recortar la diferencia con su rival, antes de la última jornada de la fase de grupos.

La selección belga había complicado la tarea de Italia, este jueves, al vencer a Turquía en su terreno (2-1), arrebatándole el subliderato del grupo con 9 puntos, antes de recibir a la Azzurra en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de Europa.

Anuncios

Las cuentas de la clasificación estipulan el ascenso de las dos primeras selecciones de cada grupo a los cuartos de final, lo que convirtió el duelo entre Francia e Italia en una lucha directa por el liderato y por la continuidad en el torneo.