El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, expresó un deseo especial sobre la retirada del fútbol de su compatriota Cristiano Ronaldo, estrella del Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo anunció ayer jueves su retirada del fútbol internacional con la selección portuguesa tras 23 años, durante los cuales conquistó varios títulos y récords individuales a nivel internacional.

La decisión de 'El Bicho' de retirarse llegó tras la crisis por su enfrentamiento con su entrenador Jorge Jesus, pues el jugador abandonó la concentración de la selección en Copenhague sin permiso y, posteriormente, fue sancionado durante un mes.

Por su parte, Mourinho se pronunció sobre la decisión de Cristiano Ronaldo, afirmando que respeta el deseo de la estrella portuguesa, pero expresó su deseo de que el final de su trayectoria como jugador sea distinto a la imagen de su despedida de la selección.

Mourinho habló de la retirada de Ronaldo durante la rueda de prensa de este viernes, previa al enfrentamiento entre el Real Madrid y el Valencia, mañana sábado, en la competición de la Liga española.

El entrenador portugués dijo, según recogió el diario español "As": "Hay que respetar su decisión, y yo la respeto. Pero no ha terminado su carrera futbolística, y quien lo conoce sabe que tiene objetivos que todavía busca alcanzar en su trayectoria".

Y añadió: "Lo único que deseo es que el momento de su retirada como jugador sea distinto a su despedida de ayer".

Sobre la posibilidad de ver a Ronaldo como entrenador en el futuro, Mourinho respondió: "No sé qué decir. Todavía es pronto para hablar de eso".