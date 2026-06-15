Imam Ashour, estrella de Egipto, puso a los Faraones por delante ante Bélgica este lunes en el estadio Lumin, en el Grupo 7 de la Copa del Mundo 2026.

El tanto, llegado en el minuto 20, se gestó en una jugada colectiva que Mohamed Salah culminó con un pase preciso. Ashour controló y, desde fuera del área, batió al portero belga Thibaut Courtois con un potente disparo.

Según la red francesa «Stats Foot», es apenas la segunda vez que Egipto se adelanta en un Mundial, tras su gol frente a Arabia Saudí el 25 de junio de 2018.

Es la cuarta participación de Egipto en el Mundial, la primera desde Rusia 2018.

Es su cuarta participación y buscan afianzarse entre las mejores selecciones de África y el mundo árabe, con la ilusión de lograr un nuevo hito liderados por Mohamed Salah, su gran estrella.