En vídeo... Mané: «Vamos a ganar a Irak por 3-0»

Sadio Mané, estrella de la selección de Senegal y del Al-Nassr saudí, se ha pronunciado sobre el esperado enfrentamiento entre los Leones de la Teranga e Irak en la fase de grupos del Mundial de 2026, que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México.

La selección iraquí se clasificó oficialmente para la fase final del Mundial de 2026 tras vencer recientemente a Bolivia (2-1) en la ciudad mexicana de Monterrey, en la final de la segunda vía de la repesca continental, asegurándose así su plaza en el Grupo 9, en el que también figuran Francia, Senegal y Noruega.

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En un ambiente de bromas durante los entrenamientos del Al-Nassr saudí, este jueves, Mané pronosticó la victoria de su selección sobre los «Leones del Riad» por 3-0, en el partido previsto para el próximo 26 de junio, lo que su compañero iraquí en el equipo, Haider Abdulkarim, recibió con una carcajada.

Cabe recordar que esta es la segunda participación de Irak en la historia de la Copa del Mundo, tras el Mundial de México de 1986, mientras que Senegal ha disputado la competición mundial en tres ocasiones anteriores (2002, 2018 y 2022).

Los «Leones de la Teranga» son una de las pocas selecciones africanas que han llegado a cuartos de final de un Mundial, concretamente en la edición de 2002 celebrada en Corea del Sur y Japón.