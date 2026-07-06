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Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

En vídeo: La estrella brasileña llora en directo tras ver esfumarse su sueño

Brazil vs Noruega
Brazil
Noruega
World Cup
Carlos Henrique Casemiro
Brasil
Noruega

Casemiro contuvo las lágrimas tras la eliminación de Brasil ante Noruega.

La Canarinha cayó 1-2 ante Noruega en octavos.

Tras el pitido final, la tristeza se apoderó de la selección brasileña y Casemiro fue uno de los más afectados.

Casemiro, exjugador del Manchester United, estuvo a punto de llorar en una entrevista con CazeTV tras el partido.

Las lágrimas brotaron al responder una pregunta, y apenas pudo hablar.

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Noruega crest
Noruega
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Inglaterra
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Su voz se quebró y se llevó la mano a la cara, por lo que los dos periodistas tuvieron que consolarlo.

The Sun recogió sus palabras: «Me cuesta encontrar las palabras en este momento. Ganar el Mundial siempre ha sido un sueño».

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