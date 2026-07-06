En vídeo: La estrella brasileña llora en directo tras ver esfumarse su sueño

Casemiro contuvo las lágrimas tras la eliminación de Brasil ante Noruega.

La Canarinha cayó 1-2 ante Noruega en octavos.

Tras el pitido final, la tristeza se apoderó de la selección brasileña y Casemiro fue uno de los más afectados.

Casemiro, exjugador del Manchester United, estuvo a punto de llorar en una entrevista con CazeTV tras el partido.

Las lágrimas brotaron al responder una pregunta, y apenas pudo hablar.

Su voz se quebró y se llevó la mano a la cara, por lo que los dos periodistas tuvieron que consolarlo.

The Sun recogió sus palabras: «Me cuesta encontrar las palabras en este momento. Ganar el Mundial siempre ha sido un sueño».