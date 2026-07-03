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Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En vídeo: La afición argelina sorprende a Petković con una reacción airada

Switzerland vs Algeria
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World Cup
V. Petkovic
Suiza
Argelia

La afición argelina está muy enfadada tras la derrota de los «Guerreros del Sáhara» ante Suiza en los octavos de final del Mundial.

La aventura de Argelia en el Mundial 2026 acabó en la ronda de 32 tras perder 0-2 contra Suiza.

Las cámaras del sitio web argelino «Dezad News» captaron silbidos de reprobación contra el bosnio Vladimir Petković, seleccionador de los «Guerreros del Desierto», al abandonar el estadio.

Antes, Argelia perdió 0-3 ante Argentina, venció 2-1 a Jordania y empató 3-3 con Austria.

Pese a ello, avanzó como una de las mejores terceras del Grupo 10 con 4 puntos.

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Las críticas a Petković se intensificaron tras la eliminación de Argelia en cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2025 ante Nigeria.

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