El georgiano Khvicha Kvaratskhelia abrió el marcador para el Paris Saint-Germain ante el Aston Villa, en el partido que disputan ambos equipos esta noche del miércoles en el estadio de la ciudad austríaca de Salzburgo, en la Supercopa de Europa.

El gol de Kvaratskhelia llegó en el minuto 20, después de recibir el balón en la frontal del área, antes de penetrar hacia el interior y ejecutar un potente disparo que acabó en las redes del Aston Villa.

El tanto tuvo un número especial para el Saint-Germain, después de que el conjunto francés continuara marcando por vigesimonoveno partido consecutivo en todas las competiciones.

Según la red "Squawka", esta es la racha goleadora más larga del Paris Saint-Germain desde julio de 2020, cuando el equipo marcó en 36 partidos consecutivos.

El último partido en el que el Saint-Germain no logró marcar se remonta al pasado 12 de enero, cuando cayó ante su vecino, el Paris FC, por 0-1 en la Copa de Francia.

De este modo, el Saint-Germain se ha quedado a solo siete partidos de igualar su racha goleadora más larga de los últimos años, en el inicio de una temporada en la que el equipo aspira a mantener su dominio europeo y local.

Asimismo, Kvaratskhelia mantuvo su brillante nivel en los partidos continentales, ya que contribuyó a su gol número 11 en los últimos 9 partidos europeos, según "Squawka".

Durante esa racha, el jugador estrella del Paris Saint-Germain marcó 8 goles y dio 3 asistencias.