Alexander Isak marcó dos goles tempraneros para darle al Liverpool la victoria ante su anfitrión, el Ipswich Town (2-0), la noche del viernes en el estadio "Portman Road", en la tercera jornada de la Premier League inglesa.

La estrella sueca anotó los dos goles en apenas 3 minutos (minutos 6 y 9), tras dos asistencias del internacional neerlandés Cody Gakpo.

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Con este doblete, Isak alcanzó su tercer gol en la Premier League esta temporada, igualando todo lo que marcó en la misma competición durante la temporada pasada, que estuvo marcada por un descenso en su rendimiento, además de sufrir una fuerte lesión que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante mucho tiempo.

La exestrella del Newcastle había anotado un gol en la segunda jornada de la presente liga, durante el empate (2-2) ante el Nottingham Forest.

Isak se unió al Liverpool en el verano de 2025 procedente del Newcastle United, después de haber marcado 54 goles en 86 partidos en la Premier League con las Urracas.

El duelo ante el Ipswich no era nuevo para Isak, ya que el delantero sueco había marcado anteriormente 4 goles frente al mismo equipo, en dos partidos de la Premier League durante la temporada 2024-25 cuando era jugador del Newcastle, entre ellos un triplete en el estadio "Portman Road".

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