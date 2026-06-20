En vídeo: Holanda ofrece un espectáculo con una lluvia de goles en Suecia

Holanda goleó 5-1 a Suecia el sábado en la segunda jornada del Mundial 2026.

Brian Proby abrió el marcador al minuto 5.

El mismo jugador repitió en el 17’, dejando el 2-0 al descanso.

En la segunda parte, Cody Gakpo anotó el tercero en el 47.

Jakpo marcó su segundo tanto, el cuarto de los «Molinos Naranjas», en el 54.

Anthony Elanga recortó distancias para Suecia en el 59.

Finalmente, Criscencio Sammerville sentenció en el 89.

Holanda suma 4 puntos y lidera el Grupo 6, mientras Suecia se queda con 3, a la espera del Japón-Túnez.