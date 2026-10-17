En vídeo: Haaland continúa su asombrosa racha en la Premier League

La primera mitad del partido entre el Manchester City y su invitado, el Ipswich Town, estuvo cargada de goles este sábado en el Etihad Stadium, en la séptima jornada de la Premier League.

Phil Foden adelantó al Manchester City en el minuto 19, tras una asistencia de su compañero Jeremy Doku, pero los visitantes lograron el empate rápidamente, en el minuto 21, después de que Daizen Maeda se quedara solo frente a la portería al recibir un pase de Abdul Ouattara.





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En el minuto 34, la estrella noruega Erling Haaland devolvió la ventaja al Manchester City al marcar el segundo gol de cabeza, tras un centro de su compañero croata Mateo Kovacic.

Con ello, Haaland ha marcado en cada uno de sus últimos 6 partidos en la Premier League.

Los dos últimos enfrentamientos entre ambos equipos en la Premier League, durante la temporada 2024-2025, habían mostrado una clara superioridad del Manchester City, que ganó (4-1) en el partido de ida, antes de repetir su victoria en la vuelta con un marcador abultado de (6-0).

El City llegó al partido de hoy como líder de la Premier League, aunque busca recuperar el equilibrio después de una abultada derrota (4-2) en su propio campo ante el Paris Saint-Germain, en la segunda jornada de la Liga de Campeones de Europa, mientras que el Ipswich cuenta con 9 puntos y ocupa el décimo puesto en la tabla de clasificación de la Premier League.



