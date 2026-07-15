En vídeo: Gordon ya es leyenda. Sorprende a Argentina con un gol «histórico»

Anthony Gordon, de Inglaterra, abrió el marcador ante Argentina en la semifinal del Mundial 2026 disputada este miércoles en Atlanta.

En el 55’, remató a la red un centro de Morgan Rogers.

Es el primer gol del nuevo fichaje del Barcelona en un Mundial.

Es el cuarto jugador inglés que anota en este Mundial, tras Harry Kane, Jude Bellingham y Marcus Rashford.

Es el tanto número 14 de Inglaterra en este Mundial, su mejor marca histórica en una sola edición.

El récord anterior era de 13 tantos, en 2022.

Según la misma fuente, Argentina no había estado en desventaja en una semifinal desde 1990 contra Italia.

Además, Gordon es el cuarto inglés que marca en una semifinal, tras Bobby Charlton (doblete a Portugal en 1966), Gary Lineker (contra Alemania en 1990) y Kieran Trippier (contra Croacia en 2018), según «Mister Chip».