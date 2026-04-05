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En vídeo: Expulsión de un jugador marroquí en la Serie A

Cremonese vs Bologna
Cremonese
Bologna
Serie A
Y. Maleh
Italia
Marruecos

El Cremonese cayó derrotado por 1-2 ante el Bolonia, que visitaba su campo, en la jornada 31 de la Serie A.

El Cremonese se adelantó con un gol tempranero en el minuto 3, obra de João Mário, antes de ampliar su ventaja en el minuto 16 gracias a Jonathan Ro.

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Federico Bonazzola marcó el único gol del Cremonese en el minuto 90+1 de penalti.

El partido fue testigo de un lamentable incidente, cuando el marroquí Youssef Malh, jugador del Cremonese, agredió a uno de los jugadores del Bolonia sin que hubiera balón de por medio.

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Tras consultar el VAR, el árbitro del partido mostró la tarjeta roja a Malh en el minuto 90+4. 


NEW stc tv Serie A KoooraGetty Images

El Bolonia suma ahora 45 puntos y ocupa el octavo puesto, mientras que el Cremonese se queda con 27 puntos en el puesto 17.

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