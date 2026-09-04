En vídeo: el VAR frustra al Real Madrid al anular la espectacular chilena de Asensio

La tecnología del videoarbitraje anuló un golazo marcado por el suplente Carlos Espí para el Real Madrid, en el minuto 87 del partido del conjunto merengue frente a su anfitrión, el Real Betis, en el estadio de La Cartuja la noche de este viernes, dentro de la disputa de la cuarta jornada de la Liga.

Espí había entrado como sustituto de su compañero Federico Valverde, en el minuto 82. No transcurrieron 5 minutos hasta que anotó un gol especial de chilena, tras un centro de su compañero Vinicius Junior.

Lee también

Abdelkarim, el ejemplo más reciente: el fantasma de Neymar sigue apareciendo en el Barcelona

9 meses de insistencia y evasivas: ¿cómo fichó el Barcelona a Gabriel Jesus?

Pero la alegría del joven delantero no duró mucho, ya que la tecnología del videoarbitraje intervino para revelar la existencia de un fuera de juego al inicio del ataque del Real Madrid, lo que llevó a la anulación del gol, con el que los visitantes creyeron haber alcanzado el empate (1-1).

El Betis se había adelantado ante el conjunto merengue (1-0) en el minuto 81, a través de Troy Parrott, un gol que llegó en contra del transcurso del partido, en el que el conjunto merengue dominó la mayor parte de los periodos.

El Real Madrid fracasó en arrebatar el empate a su anfitrión andaluz, incluso después de conseguir un penalti en los últimos minutos, ya que la estrella francesa Kylian Mbappé falló al alojarlo en la red, para que el partido terminara con victoria del Real Betis (1-0).

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora".



