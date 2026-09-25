En vídeo: "el hombre más peligroso de Escandinavia" destrona a Ibrahimovic

En una noche que el norte de Europa no olvidará, Erling Haaland no se conformó con guiar a Noruega hacia la victoria, sino que arrebató la corona a la eterna leyenda de Suecia para proclamarse el nuevo e incomparable rey de Escandinavia.

El delantero noruego firmó una nueva gesta histórica, después de anotar un doblete que llevó a la selección de su país a vencer a su rival tradicional, Dinamarca, por 3-2 en la Liga de Naciones de la UEFA, batiendo el récord que ostentaba el sueco Zlatan Ibrahimovic como máximo goleador internacional en la historia de las selecciones del norte de Europa.

Con estos dos goles, Haaland elevó su cuenta a 64 goles internacionales en solo 56 partidos, superando el registro de Ibrahimovic, quien marcó 62 goles en 122 partidos con la selección de Suecia, en una paradoja que revela la magnitud del fenómeno goleador que representa el delantero del Manchester City, según "Reuters".

El gol histórico, el segundo suyo en el partido, llegó en el minuto 74, para dar a Noruega su primera victoria oficial sobre Dinamarca en la historia de los enfrentamientos directos, poniendo fin a un largo maleficio y otorgándole el título de hombre más peligroso de Escandinavia.

Un talento que no se enseña

Ståle Solbakken, seleccionador de Noruega, no encontró palabras para explicar lo que hace su delantero, y declaró tras el partido: "No se puede explicar ni se puede aprender, es un talento innato, es instinto".

Haaland (26 años), que disputó su primer partido internacional con la selección absoluta en 2019, marca ya a un ritmo aterrador que supera los 1,1 goles por partido, una cifra ante la que no resiste ninguna lógica futbolística.

Por su parte, su compañero de selección, el centrocampista Sander Berge, expresó su asombro al decir: "Es algo increíble. Es normal que Haaland marque goles, así que es lógico que esté entre los mejores goleadores, pero no deja de ser muy emocionante".









Más allá del fenómeno

La gesta de Haaland no se detuvo en los límites del norte, sino que superó a otra leyenda mundial, al aventajar a la estrella brasileña Ronaldo Nazário, quien finalizó su trayectoria internacional con 62 goles antes de retirarse en 2011.

Ahora solo le separan 24 goles del récord absoluto de goles de las selecciones del norte, tanto masculinas como femeninas, que ostenta la leyenda del fútbol femenino de Suecia, Lotta Schelin, con 88 goles, una cifra que parece al alcance de la máquina goleadora noruega.

En el otro bando, la desolación dominó las reacciones en Dinamarca, donde todos reconocieron la implacable contundencia de Haaland.

El analista deportivo de la cadena danesa DR, Michael Steen Jensen, dijo: "Noruega lo tiene, y deben estar agradecidos por ello en una noche en la que su absoluta contundencia garantizó a los noruegos el derecho a presumir".

Mientras que el diario danés B.T tituló: "Dinamarca fue castigada duramente por el hombre más peligroso de Noruega".

El delantero de Dinamarca Rasmus Højlund, que vivió una noche difícil vigilando a Haaland, reconoció la peligrosidad de su rival al decir: "Erling tiene una forma especial de encontrar su camino hacia la portería. Por eso, desde ese punto de vista, no es algo sorprendente, pero al mismo tiempo me frustra".

Dinamarca tendrá la oportunidad de tomarse la revancha y recuperar parte de su orgullo cuando reciba a Noruega en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA el próximo 17 de noviembre, en un duelo en el que todas las miradas volverán a estar puestas sobre el nuevo rey del norte.







