Keyne, hermano de Lamine Yamal, estrella del Barcelona y de la selección española, acaparó las miradas en las redes sociales con su narración del gol de su hermano Lamine ante la República Checa.

Yamal marcó un gol espectacular durante el encuentro ante la República Checa, que terminó con victoria de España por 3-1 en la Liga de Naciones de la UEFA.

El diario Mundo Deportivo informó de que Sheila Ebana, madre de Lamine, publicó ayer sábado, a través de las historias de su cuenta de Instagram, un vídeo del pequeño Keyne mientras narraba el gol de su hermano.

Keyne Yamal tiene solo 4 años, pero ya se ha convertido en una estrella por derecho propio. Todo lo que hace o dice se convierte rápidamente en contenido viral en las redes sociales.

En el vídeo apareció la voz de Keyne mientras narraba el gol de Lamine en la portería de la República Checa, apenas 6 minutos después del inicio del partido.

Keyne seguía el encuentro desde su casa, antes de estallar de entusiasmo tras el gol de su hermano, y comenzó a narrar de una forma espontánea que cautivó a los usuarios de las redes sociales.

Keyne dijo con mucha emoción: "Qué golazo, mamá. El portero se tiró, el portero se ha hecho daño. Mirad al portero".

Keyne pronunció sus palabras en medio de un estado de gran entusiasmo, mientras seguía el desarrollo del partido desde casa, en una escena que rápidamente atrajo la atención de los usuarios de las redes sociales.







