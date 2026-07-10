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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

En vídeo: el gol de Ruiz da a España un récord ausente desde hace un cuarto de siglo

España vs Belgium
España
Belgium
World Cup
D. Olmo
T. Courtois
Fabián Ruiz
Paris Saint-Germain
España
Bélgica
EE. UU.
Francia

Ruiz remató un rebote del portero Thibaut Courtois.

El centrocampista Fabián Ruiz marcó el primer gol de España ante Bélgica en el minuto 30 de los cuartos de final del Mundial 2026.

Con este tanto, España llegó a 10 goles en el torneo, algo que no lograba desde 2002.

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Además, el tanto de Ruiz hizo historia para el PSG, pues se convirtió en el octavo jugador del club parisino en anotar en este Mundial, el mayor número de goleadores de un mismo equipo en la presente edición.

La selección española ya está en cuartos tras ganar 3-0 a Austria en la ronda de 32 y 1-0 a Portugal en octavos.


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