En vídeo: el doblete de Kane y Bellingham destroza a Croacia de forma temprana

Harry Kane, capitán de la selección de Inglaterra, abrió el marcador ante Croacia en el minuto ocho, durante el encuentro que se disputa actualmente en el estadio "Rujevica" de la ciudad croata de Rijeka, correspondiente a la tercera jornada del Grupo 3 del Nivel 1 de la Liga de las Naciones de la UEFA.

El gol llegó tras una contra rápida, que comenzó cuando Marc Guéhi interceptó un pase de Joško Gvardiol en profundidad. Después, Jude Bellingham, jugador del Real Madrid, cedió el balón a Kane, delantero del Bayern Munich, que se quedó solo ante el portero Dominik Livaković y no desaprovechó la ocasión.

Kane continuó con su costumbre de marcar a Croacia. El pasado mes de junio anotó dos goles en la victoria de Inglaterra ante este mismo rival (4-2), en el debut de ambas selecciones en el camino hacia el Mundial 2026.

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En el minuto 21, Bellingham volvió a marcar el segundo gol por sí mismo, tras un centro raso del extremo del Barcelona, Anthony Gordon.

Inglaterra ya había amenazado la portería de Croacia desde el principio, cuando Livaković atajó un disparo de Gordon en el minuto tres.

Ambas selecciones llegaban al partido con 3 puntos cada una, tras una victoria y una derrota en las dos primeras jornadas.

Croacia perdió ante España en la segunda jornada de la fase de grupos (4-1), después de que Inglaterra cayera ante "La Roja" por (3-2) en la primera jornada.



