El Al Ahly egipcio remontó su desventaja de un gol ante su anfitrión, el Kitara ugandés, y logró una victoria agónica por 2-1 la noche del sábado, en la ida de los dieciseisavos de final de la Copa Confederación de la CAF.

El Al Ahly estuvo cerca de marcar un gol tempranero en el minuto 8, con un cabezazo de Moncef Bakrar tras un centro de Afsha, pero el balón se estrelló en el poste.

El Al Ahly dispuso de una clara ocasión para batir la portería en el minuto 10, pero el disparo de Yasser Marei, desde dentro del área, pasó muy cerca del poste.

Contra el curso del partido, el conjunto ugandés logró anotar su primer gol en la portería de Mohamed El Shenawy, en el minuto 32.

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El Al Ahly salió a la segunda mitad con presión ofensiva, que se tradujo en el gol del empate, obra de Omar El Saai, en el minuto 67, con un potente disparo tras un magnífico regate.

El Al Ahly obtuvo un penalti en el minuto 82, que Ahmed Sayed Zizo transformó con éxito, para que el gigante rojo regrese a Egipto con una valiosa victoria.



