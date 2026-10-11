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En vídeo: el Ahly derrota al Zamalek y se coloca líder de forma provisional

Zamalek SC vs Al Ahly SC
Zamalek SC
Al Ahly SC
Premier League
Egipto

El Al Ahly se lleva el clásico egipcio con un 2-0 ante el Zamalek

El Al Ahly se llevó la cumbre del fútbol egipcio ante su eterno rival, el Zamalek, por dos goles a cero, la noche del domingo, en la sexta jornada de la Liga Premier de Egipto.

El Al Ahly dominó el desarrollo de la primera parte y logró anotar su primer gol en el minuto 39, con un disparo de Mohamed Hany.

El Zamalek reaccionó en la segunda mitad, tras una actividad destacada de su jugador Chiquinho Banza.

El Zamalek estuvo cerca de marcar en más de una ocasión, de no ser por la gran actuación del portero Mostafa Shobeir.

En el minuto 80, Moncef Bekrar amplió la ventaja del gigante rojo con el segundo gol, mediante un potente disparo desde fuera del área.

El Al Ahly elevó su cuenta a 16 puntos y se colocó de forma provisional en el liderato de la liga egipcia, a la espera del resultado del partido entre Pyramids y Ceramica Cleopatra.

El Zamalek, vigente campeón, se quedó congelado en 13 puntos, en la tercera posición de la tabla de clasificación del campeonato.

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