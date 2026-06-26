En vídeo: Donis cree que el partido contra Cabo Verde será el último del Mundial

El seleccionador griego de Arabia Saudí, Georgios Donis, considera que el encuentro contra Cabo Verde será el último de los «Verdes» en este Mundial, según la televisión.

El equipo árabe se medirá a Cabo Verde en minutos en el estadio NRG de Houston, en la última fecha del grupo del Mundial 2026.

Abdulhadi Al-Mustadi, corresponsal del programa «Dorina Ghir» de «Al-Saudiya», confirmó que Donis cree que la selección saudí se despedirá del Mundial tras enfrentarse a Cabo Verde.

Explicó: «Asistí a la rueda de prensa y a los entrenamientos, y el entrenador me dio a entender que el partido de hoy sería el último, ya que dio muchas justificaciones y excusas en sus declaraciones».

El encuentro es decisivo: Arabia Saudí debe ganar para avanzar a dieciseisavos; un empate o una derrota la eliminarán.

Arabia Saudí es cuarta del Grupo H con 1 punto, a 1 de Uruguay y Cabo Verde, mientras que España lidera con 4.